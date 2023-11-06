القوات الروسية توقف هجوما أوكرانيا مضادا بزابوريجيا

موسكو ـ د.ب.أ: قال حاكم مقاطعة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا، يفجيني باليتسكي، إنَّ تكتيكات المناورات الدفاعية الروسية قد تمكنت من وقف الهجمات المضادَّة الأوكرانية في المنطقة.

وقال باليتسكي في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء إنَّه «تم إيقاف العدوِّ، وتم إيقاف هجومه المضادِّ المبالغ فيه للغاية، بشكل تامٍّ». وقال إنَّ «العدوَّ الآن يقصف بلداتنا فقط بالصواريخ التي يمدُّه بها الغرب. هذا كل ما يمكنهم فعله اليوم، لأنَّ صمود أسلحتنا، وصمود مقاتلينا، والمناورة الدفاعية القوية، وقواتنا المسلحة أوقفوا الهجوم المضادَّ، واليوم يمكننا القول إنَّه قد توقف تمامًا».

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