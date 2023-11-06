العالم اليوم - بعد أرباح قوية Ryanair ستوزع أرباح منتظمة لأول مرة بتاريخها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت شركة "Ryanair" للطيران المنخفض الكلفة، الاثنين، بدء التوزيع المنتظم للأرباح على المساهمين بعدما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 72 بالمئة، في النصف الأول من العام بفضل زيادة أسعار التذاكر والعدد القياسي للمسافرين.

وبلغت الأرباح بعد احتساب الضرائب 2,2 مليار يورو (2,4 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر من عام لآخر، وفق بيان "Ryanair".

وأكدت الشركة ومقرها دبلن، أنها ستبدأ بدفع الأرباح المنتظمة لأول مرة في تاريخها.

يأتي الإعلان في ظل التعافي القوي لقطاع الطيران، بعدما تكبّد خسائر كبيرة مطلع العقد لدى تسبب كوفيد بتوقف حركة الطيران حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Ryanair"، مايكل أوليري، "نريد أن نشكر حملة الأسهم هؤلاء على دعمهم خلال فترة صعبة للغاية".

وأعلنت الشركة عن "توزيع منتظم أول للأرباح بلغ 400 مليون يورو" على دفعتين متساويتين في فبراير سبتمبر العام المقبل.

وفي السنوات التي سبقت ذلك، أفادت "Ryanair" بأنها تتوقع دفع حوالى 25 في المئة من صافي أرباحها كتوزيع للأرباح.

ساعدت الإعلانات المرتبطة بتوزيع الأرباح إضافة إلى التوقعات بأرباح سنوية قياسية، رغم ظروف معاكسة في رفع أسهم "Ryanair" بنسبة 6 بالمئة إلى 16,12 يورو في سوق دبلن.

أوضح أوليري أن توقعات شركة الطيران للعام بأكمله "ما زالت مبنية إلى حد كبير على غياب أي أحداث معاكسة غير متوقعة - مثل أوكرانيا أو غزة - بين الآن ونهاية مارس".

وأكدت الشركة في بيانها أن أرباحها ارتفعت في النصف الأول "بفضل عيد الفصح القوي في الربع الأول وحركة الطيران القياسية في الصيف والأسعار المرتفعة التي وازنت ارتفاع تكاليف الوقود".

سجّلت حركة الطيران نموا نسبته 11 بالمئة إلى 105 ملايين راكب، بينما ارتفع معدل سعر التذاكر بالربع تقريبا.

وأفاد أوليري بأن الشركة، تتوقع أرباحا صافية للعام بأكمله بقيمة ما بين 1,85 مليار و2,05 مليار يورو، وهي توقعات تقوم على فرضية تسجيل خسائر معتدلة خلال الشتاء.