العالم اليوم - ليبيا ترحّل 600 مصري دخلوا أراضيها بشكل غير شرعي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - أفادت وزارة الداخلية الليبية، بأن 600 مصري دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم براً عبر نقلهم إلى معبر أمساعد الحدودي مع مصر.

أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية الاثنين، بأن 600 مصري دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم براً عبر نقلهم إلى معبر أمساعد الحدودي مع مصر.

وقال اللواء محمد بريدعة، وكيل الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة بالداخلية الليبية غير الشرعية "تنظم اليوم (الاثنين) عملية ترحيل من العاصمة طرابلس لـ 600 مواطن مصري دخلوا بطريقة غير شرعية" إلى الأراضي الليبية.

وظهر مئات الشباب وهم يرتدون قمصانًا رمادية أو بيضاء وسراويل سوداء، ويستجيبون لنداء الضابط قبل حصول كل منهم على تصريح مرور.

وفي موقف السيارات، كانت في انتظارهم نحو عشر حافلات لإعادتهم إلى معبر السلوم الحدودي (المصري)، أقصى شرق ليبيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.