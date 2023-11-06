نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير إندونيسيا بالقاهرة يستقبل طائرة المساعدات الإنسانية الرابعة من بلاده لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في القاهرة الوفد الإندونيسي برئاسة نائب وزير خارجية جمهورية إندونيسيا باهالا منصوري وذلك لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة بفلسطين في مطار العريش بمصر.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة إندونيسيا في القاهرة فقد تم نقل المساعدات البالغ وزنها 51.5 طن بطائرة من طراز "هيركوليس" تابعة للقوات الجوية الإندونيسية والتي وصلت في الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة، ليتم تسليم المساعدات لممثلي الهلال الأحمر المصري.

وسيتم تسليم المساعدات إلى غزة عبر حدود رفح ليتم توزيعها على الضحايا والمصابين واهالي فلسطين في غزة.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أرسل في وقت سابق ثلاث طائرات تحمل المساعدات، بما في ذلك طائرتان من طراز هيركوليس وطائرة مستأجرة من طراز بوينج 737، والتي أرسلت مساعدات إنسانية إلى فلسطين في قاعدة حليم بيردانا كوسوما الجوية، جاكرتا.

وتشمل المساعدات الإنسانية التي تم إعدادها مواد غذائية ومعدات طبية وأدوية وبطانيات وخيام ومواد لوجستية أخرى تم تصنيفها لتتناسب مع الاحتياجات المطلوبة في غزة.