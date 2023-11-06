نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين إندونيسيا والهلال الأحمر المصري للتبرع بـ300 ألف دولار لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت مؤسسة نوسنتارا فلسطين الإندونيسية، ممثلة في رئيس مجلس الأمناء، عبد الله أونيم، مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر المصري ممثلا في الرئيس التنفيذي رامي الناظر، مذكرة تفاهم في مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة إندونيسيا في القاهرة، شملت مذكرة التفاهم عدد من الاتفاقيات منها تسليم تبرع بقيمة 300 ألف دولار أمريكي، وهو تبرع من الشعب الإندونيسي من خلال مركز نوسنتارا فلسطين الإندونيسي.

وشملت مذكرة التفاهم أيضا جمع التبرعات من خلال منصة إندونيسية إلى الهلال الأحمر المصري باعتبارها المؤسسة الرسمية المكلفة من قبل الحكومة المصرية بتوزيع المساعدات على قطاع غزة، من خلال نظيرتها الهلال الأحمر الفلسطيني.

وسيتم تسليم معظم المساعدات على شكل أدوية ومعدات طبية للمحتاجين في قطاع غزة، كما سيتم استخدام بعضها لمساعدة سكان غزة الذين يعالجون في عدة مستشفيات في شمال سيناء بمصر، والتي سيتم تسليمها من قبل الهلال الأحمر المصري من خلال وزارة الصحة المصرية، المسؤولة عن رعاية سكان غزة في مصر.

وقال رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة الإندونيسية،عبد الله أونيم إن الاتفاقية تعتبر مجرد مرحلة أولى، مؤكدا أن إندونيسيا وشعبها ستستمران بتقديم المزيد من المساعدة، بما في ذلك شراء سيارات الإسعاف.

وتابع: وطبعا لا يعكس هذا التعاون الاهتمام الكبير للشعب الإندونيسي بالشعب الفلسطيني فحسب، بل يعكس أيضا ثقة الشعب الإندونيسي في مصر في إيصال المساعدات الإنسانية.