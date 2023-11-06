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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| أبو عبيدة يعلن دك حصون إسرائيل بقذائف الهاون (اشتباكات مباشر)

عاجل| أبو عبيدة يعلن دك حصون إسرائيل بقذائف الهاون (اشتباكات مباشر)، أعلن المتحدث العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، بأن كتائب القسام تمكنت من تدمير نحو 27 آلية عسكرية خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

عاجل| أبو عبيدة يعلن دك حصون إسرائيل بقذائف الهاون (اشتباكات مباشر)

عاجل| أبو عبيدة يعلن دك حصون إسرائيل بقذائف الهاون

أكد أبو عبيدة، أنه تم استهداف القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون؛ مما أسفر عن خسائر فادحة، وتم التصدي للقوات المتوغلة وخوض اشتباكات مباشرة معها.

وأوضحت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، أنها استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب إيرز بقذائف الهاون، وقصفت تل أبيب بصواريخ ردًا على المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين.

وأفادت القسام في بيان مقتضب نشرته على قناتها في تليجرام بأنه تم تنفيذ غارة على قوات الاحتلال المتمركزة شمال غرب مدينة غزة، وتم تدمير 5 دبابات باستخدام قذائف "الياسين 105".

نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى العالم

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، من جميع الدول، أن تدين التصريحات التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، بشأن إنشاء مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيانها أنه بينما يتحرك العالم للإفراج عن 240 أسيرًا فلسطينيًا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فإنه يتجاهل تمامًا مصير الملايين من الأشخاص الذين يعانون من اختطاف الاحتلال في القطاع.

واعتبرت تصريحات سموتريتش تهدف إلى سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها إلى المستوطنات والتجمعات العشوائية لتعميق وتوسيع الاستيطان في أراضي دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن في الضفة الغربية وبما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال، من خلال هذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية، تكشف عن نواياها وحقيقة سياستها التي تنفذها على أرض الواقع من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وسرقة أراضي الفلسطينيين وأموالهم، وحماية ما تبقى من حل الدولتين.

حماس: المتفجرات التي سقطت على غزة تفوق قنبلة هيروشيما

عاجل| أبو عبيدة يعلن دك حصون إسرائيل بقذائف الهاون

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، أنه منذ بداية تصعيد الصراع، تم إسقاط كمية متفجرات على غزة تفوق قنبلة هيروشيما بقدرتها التدميرية بـ3 أضعاف.

وقال أسامة حمدان: "أسقطت إسرائيل أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات على غزة وكانت قوة القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما نحو 12 ألف طن".