نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يعترف بأن القتلى المدنيين في غزة بالآلاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدر البنتاجون اليوم الاثنين عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة جراء القصف الإسرائيلي بالآلاف، لكنه لم يقدم رقما محددا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في تصريح صحفي: "فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين في غزة... فإننا نعلم أن الأعداد بالآلاف".

وفي آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين ارتفع عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 10 آلاف شخص نحو نصفهم من الأطفال، وذلك بعد نحو شهر من القصف الإسرائيلي على القطاع.

قبل أقل من أسبوعين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يثق في العدد الذي يستخدمه الفلسطينيون" في إشارة إلى عدد القتلى في قطاع غزة.