نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إغلاق مستشفى القدس بالكامل (غزة الآن) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل| إغلاق مستشفى القدس بالكامل (غزة الآن)، أعلن عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ تستهدف قوافل الجرحى والمساعدات والإغاثة في المنطقة.

عاجل| إغلاق مستشفى القدس بالكامل (غزة الآن)

عاجل| إغلاق مستشفى القدس بالكامل (غزة الآن)

وأكد حنجل أن مستشفى القدس تم إغلاقه بالكامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مُشيرًا إلى تدمير 12 سيارة إسعاف وإغاثة جراء الغارات الإسرائيلية.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء بلغ 10022 فلسطيني، بما في ذلك 4104 طفل، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في القطاع، بالإضافة إلى استهداف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.

نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى العالم

عاجل| إغلاق مستشفى القدس بالكامل (غزة الآن)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، من جميع الدول، أن تدين التصريحات التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، بشأن إنشاء مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيانها أنه بينما يتحرك العالم للإفراج عن 240 أسيرًا فلسطينيًا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فإنه يتجاهل تمامًا مصير الملايين من الأشخاص الذين يعانون من اختطاف الاحتلال في القطاع.

واعتبرت تصريحات سموتريتش تهدف إلى سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها إلى المستوطنات والتجمعات العشوائية لتعميق وتوسيع الاستيطان في أراضي دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن في الضفة الغربية وبما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال، من خلال هذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية، تكشف عن نواياها وحقيقة سياستها التي تنفذها على أرض الواقع من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وسرقة أراضي الفلسطينيين وأموالهم، وحماية ما تبقى من حل الدولتين.