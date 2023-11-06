نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العربي للكوارث: أضرار جسيمة بمستشفى القدس والهلال الأحمر الفلسطيني لاستهدافهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز العربي للإستعداد للكوارث التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر، والصليب الأحمر "آركو"، بيان صحفي ذكر فيه أن معبر رفح البري لم يعمل حتى اليوم، ولم يخرج أيًا من الجَرحى المتفق على خروجهم أو حَملة الجوازات الأجنبية.

وأكد البيان أن طيران الإحتلال الإسرائيلي إستهدف عُمارة سَكنية صباح اليوم، مقابل مُستشفى القدس وقع على أثرها شهيدين و17 مُصابًا منهم 9 من النازحين بالمستشفى و4 في حالات خطرة جراء الشظايا وتهشم الزجاج قُرب المستشفى والمقر الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأدى ذلك إلى أضرار جسيمة بقسم العناية المُركزة والدور الثالث والرابع بها، كما أصاب 5 سيارات تابعة لجمعية الهِلال الأحمر، خرج منهم 2 عن الخدمة تمامًا.

فيما أشار البيان إلى انتشار أمراض جلدية وحالات نزلة معوية وإلتهاب رئوي ومنها الجرب والقمل والبهاق في قطاع غزة، حيث وصل عدد المصابين إلى 23 ألف شخص تقريبا.

الجدير بالذكر أن المركز العربي للكوارث رصد أمس إستهداف الإحتلال الإسرائيلي للطابق الثالث بمُستشفى الرنتيسي للأطفال، أيضًا تم تدمير بِئر وخزان مياه يخدم قرابة 70 ألف شخص شمال غزة.

مساعدات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني