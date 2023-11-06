العالم اليوم - غوتيريش: غزة تتحول مقبرة للأطفال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، على وقف إطلاق النار في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، محذّرا من أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات".

ودان غوتيرش "العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر على المدنيين والمستشفيات واللاجئين المخيمات والمساجد والكنائس ومرافق الأمم المتحدة - بما في ذلك الملاجئ".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لا أحد في مأمن (...)وفي الوقت نفسه، تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية ويواصلون إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي تجاه إسرائيل"، على حد تعبيره.