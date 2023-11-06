العالم اليوم - إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بحماس.. والحركة: دمرنا 27 آلية

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بحماس.. والحركة: دمرنا 27 آلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، اغتيال قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت أعلنت الأخيرة تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا وجزئيا، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، مع دخول الحرب بين الطرفين شهرها الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية قصفت مكانا كان يوجد فيه وائل أبو عسفة "قائد كتيبة دير البلح" التابعة لحماس في محافظة الوسطى بقطاع غزة.

واتهم الجيش أبو عسفة بالمشاركة في إرسال عناصر حماس إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في الهجوم المباغت في 7 أكتوبر الماضي، كما اتهمه أيضا بالتخطيط لارتكاب مزيد من الهجمات.

وذكر أنه اعتقل القيادي الحمساوي بين عامي 1992و 1998، على خلفية مشاركته في هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

لكن لم يصدر تعقيب بعد من حركة حماس.

ونادرا ما تعلن الحركة في هذه الحرب عن مقتل قياديين فيها، خاصة في الجناح العسكري.

"دمرنا 27 آلية"

في المقابل، ذكرت حركة حماس أنها دمرت خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، كليا أو جزئيا، 27 آلية عسكرية إسرائيلية، تتوغل في قطاع غزة، ضمن الهجوم البري الواسع النطاق الذي أطلقته إسرائيل، الأسبوع الماضي.

وقالت حماس إنه جرى تدمير هذه الآليات في محاور القتال لكنها لم تعط تفاصيل إضافية.

وأيضا لم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.