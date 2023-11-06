روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 08:27 مساءً - قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا تؤيد عقد مؤتمر لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ سنوات طويلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه على خلفية التصعيد غير المسبوق، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي من أجل تهدئة الوضع والصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي.

روسيا تؤكد تأييدها لعقد مؤتمر دولي

وأكدت روسيا أنها تؤيد عقد مؤتمر دولي بقوة، مضيفة أنها دافعت دائمًا عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل التسوية في الشرق الأوسط، وكما يثبت التاريخ، فإن محاولات احتكار مهمة الوساطة لم تؤد إلى حل النزاعات، بل إلى تفاقمها، وهو ما نشهده في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن المهمة ذات الأولوية هي الإنهاء السريع للأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للمحتاجين.