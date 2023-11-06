نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش: المرافق المدنية والمدنيون باتوا ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنشآت والمرافق المدينة والمدنيين هم الأكثر تضررا جراء العمليات البرية والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي حول الشرق الأوسط: "العمليات البرية للجيش الإسرائيلي والقصف المستمر تضرب المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك الملاجئ. لا أحد في مأمن".

ووفقا له، فإن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تطورت إلى "أزمة إنسانية".

وقال "إن كابوس غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية، بل أزمة للإنسانية".

كما أكد غوتيريش على ضرورة إمداد قطاع غزة بالوقود.

واضاف أن عدد الصحافيين الذين سقطوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هو عدد قياسي.

كذلك أعلن أن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تصاعد، وهو أكثر من أي وقت آخر في تاريخ المنظمة العالمية.