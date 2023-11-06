العالم اليوم - بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال في غزة، والوضع في الضفة الغربية، على ما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كربي.

وقال كيربي إن الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال والوضع في الضفة الغربية. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا إن واشنطن ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن هدنة مؤقتة في غزة ونحن في بداية المحادثات ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله إن واشنطن تواصل رؤية وصول المزيد من المساعدات لغزة، لكن ليس بالشكل الكافي. وبشأن المواطنين الأميركيين في قطاع غزة، قال كيربي إن المزيد من الأميركيين سيغادورن غزة يوم الاثنين.

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