العالم اليوم - ميليشا الحوثي تعلن إطلاق مسيرات على أهداف إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر ميليشا الحوثي تعلن إطلاق مسيرات على أهداف إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - أعلنت ميليشا الحوثي في اليمن، يوم الاثنين، إطلاق "دفعة من الطائرات المسيرة خلال الماضية على أهداف مختلفة وحساسة في إسرائيل".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن بيان للحوثيين "أن هذه العملية كان من نتائجها توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات". وأكدت ميليشا الحوثي استمراراها في تنفيذ المزيد من"العمليات العسكرية النوعية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ميليشا الحوثي تعلن إطلاق مسيرات على أهداف إسرائيلية .. في رعاية الله وحفظة