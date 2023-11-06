نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يتعهد باستمرار تقديم الدعم لإسرائيل في محاربة "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل لمحاربة حركة "حماس".

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "الرئيس (جو بايدن) أوضح، في محادثة مع نتنياهو اليوم، أننا سنواصل ضمان حصول إسرائيل على الأدوات والوسائل اللازمة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأنجلوسكسونيين يدفعون الشرق الأوسط لبدء حرب كبرى.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن النهج الذي يتبعه الغرب يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.

هذا وقد أعلنت واشنطن منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة عن دعمها لتل أبيب، وأرسلت قوات إلى الشرق الأوسط وحاملتي طائرات.

كذلك حذرت واشنطن كلا من طهران وحزب الله بعدم التدخل وتوسيع الحرب واستهداف إسرائيل.

هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10022 قتيلا بينهم 4104 أطفال، السابع من أكتوبر الماضي.