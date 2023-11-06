نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيران الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مستشفى الشفاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قنابل ضوئية في أجواء مستشفى الشفاء في غزة.

وقصفت إسرائيل مدخل مستشفى الشفاء في غزة ما أدى لمقتل وإصابة العشرات بجروح.

وقال مكتب الإعلام الحكومي لحماس إن الطيران الإسرائيلي استهدف موكب سيارات الإسعاف التي تقل مصابين قبل تحركها باتجاه معبر رفح في الجنوب.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.