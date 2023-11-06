أوكرانيا: نحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لتدمير طائرات شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:30 مساءً - قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إن أوكرانيا تحتاج إلى معدات قادرة تلقائيًا، دون تدخل بشري، على تدمير الطائرات بدون طيار من طراز شاهد، والتي زاد عددها منذ أن أنشأت روسيا إنتاجها الخاص.

وأضاف إهنات -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم الإثنين: "بالطبع، إن بطاريتين باتريوت أمر قليل جدًا بالنسبة لأوكرانيا. هذا هو النظام الذي يسمح لك بإسقاط الصواريخ الباليستية، صواريخ كينجال، والتي تم اختبارها بالفعل لأول مرة في تاريخ العالم. وتحتاج أوكرانيا إلى المزيد من هذه الأنظمة بشكل ملحوظ. نحتاج إلى أنظمة SAMP/T بكميات كافية".

وأشار إهنات إلى أن أوكرانيا تمتلك أحد أحدث أنظمة IRIS-T، ولكن بكميات محدودة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا له، فإن نظام ناسامز يعمل بشكل جيد في الحرب ضد الأهداف الجوية، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من هذه الأنظمة.

وتابع: "نريد أنظمة تيراهاوك بالادين البريطانية لتدمير طائرات شاهد. هناك المزيد من تلك الطائرات، وقد أنشأت روسيا إنتاجًا على أراضيها، ونحن بحاجة على وجه التحديد إلى مثل هذه المعدات التي يمكنها تدمير هذه الأهداف تلقائيًا، دون تدخل بشري، بنتائج 100٪. وقد أثبت ذلك بالفعل المدفع الألماني جيبارد الجيد جدًا في تدمير ليس فقط شاهد، ولكن أيضًا الصواريخ".

ووفقا له، فإن مثل هذا الاستخدام العقلاني للأسلحة، التي يقدمها الغرب لأوكرانيا، سيجعل من الممكن تدمير طائرات شاهد بدون طيار، وتوفير الصواريخ باهظة الثمن لأغراض ذات أولوية أعلى وحماية البلاد.