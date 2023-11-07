عاجل - صحيفة تفجر مفاجأة.. أمريكا تضغط على إسرائيل لإيقاف الهجوم على غزة (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - صحيفة تفجر مفاجأة.. أمريكا تضغط على إسرائيل لإيقاف الهجوم على غزة (فلسطين اليوم)

صحيفة تفجر مفاجأة.. أمريكا تضغط على إسرائيل لإيقاف الهجوم على غزة (فلسطين اليوم).. قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن دبلوماسيون أمريكيون يضغطون على إسرائيل لإيقاف الهجوم على غزة.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» كشفت أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل، في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ، تصل إلى إسرائيل"، متابعة: "ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين".

ننشر عدد شهداء فلسطين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا للعنف منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الاثنين، استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة برصاص جيش الاحتلال في حلحول القريبة من مدينة الخليل.

وقالت مصادر في الخليل ان مواجهات وقعت بين شبان وجيش الاحتلال الذي كان يقوم بعملية اعتقال في البلدة، وأسفرت عن استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي في الفخذ.

وأكد شهود عيان في طولكرم أنه تم إيقاف المركبة التي كان يستقلها الشبان وهم مسلحون في شارع شمال المدينة من قبل مركبة تحمل لوحة فلسطينية تبين لاحقا أنها تقل جنودًا لجيش الاحتلال.

وقال الشهود: "أطلق الجنود النار على الشبان"، والشبان الأربعة تتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بقيادة كتيبة طولكرم المسلحة.

كما استشهد فلسطيني آخر (18 عاما) "برصاصة في رأسه اطلقها جيش الاحتلال" في بيت فجار جنوب الضفة الغربية، حسب ما نقلت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين.

ومنذ بدء الحرب بين حماس وجيش الاحتلال في 7 أكتوبر 2023، تصاعد التوتر في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة.

وفي الضفة الغربية؛ استشهد أكثر من 150 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.