العالم اليوم - مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا للعنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وكانت الوزارة أعلنت الإثنين صباحا مقتل شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة برصاص الجيش الإسرائيلي في حلحول القريبة من مدينة الخليل.

وقالت مصادر في الخليل ان مواجهات وقعت بين شبان والجيش الإسرائيلي الذي كان يقوم بعملية اعتقال في البلدة، وأسفرت عن مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي في الفخذ.

وأكد شهود عيان في طولكرم أنه تم إيقاف المركبة التي كان يستقلها الشبان وهم مسلحون في شارع شمال المدينة من قبل مركبة تحمل لوحة فلسطينية تبين لاحقا أنها تقل جنودًا إسرائيليين

وقال الشهود "أطلق الجنود النار على الشبان".

والشبان الأربعة تتهمهم اسرائيل بقيادة كتيبة طولكرم المسلحة.

كذلك، قتل فلسطيني آخر (18 عاما) "برصاصة في رأسه اطلقها الجيش الاسرائيلي" في بيت فجار جنوب الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين.

ومنذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، تصاعد التوتر في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة.

وفي الضفة الغربية قتل أكثر من 150 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.