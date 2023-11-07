العالم اليوم - محمد بن زايد يبحث مع كامالا هاريس الأوضاع في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 01:22 صباحاً - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين المتضررين وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع.

وأكدت المباحثات، خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من هاريس، - أكدت - على أولوية العمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم وفق القانون الإنساني الدولي بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

كما تطرق الاتصال إلى ضرورة الدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة ويجنبها اتساع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.