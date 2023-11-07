نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير بالشؤون الإفريقية: توافق سياسي مثمر بين مصر وجنوب السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أحمد عبد الدايم أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن من أبرز ملامح التعاون بين مصر وجنوب السودان، هو ملف السودان والحرب الدائرة ما بين قوات الدعم السريع والجيش السواني وهو الملف الذي يعد ظاهرًا منذ أن بدأت الحرب وهناك تنسيق مشترك بين مصر وجنوب السودان.

وأضاف الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن المبادرة التي قدمتها مصر وجنوب السودان كانت من أوائل المبادرات التي قُدمت لدعم الحلول السياسية، مؤكدًا أن القوى السياسية تتواتر في زيارة الدولتين تحديدًا بحكم العلاقات التاريخية بين جنوب السودان والسودان، ومصر، مشيرًا إلى أن هاتين الدولتين هما محور التنسيق المشترك في الملف السوداني والذي يخدم على ملف الحلول السياسية والسلمية ما بين الفرقاء السياسيين في السودان.

وتابع، أن التنسيق المشترك ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس جنوب السوداني سيلفا كير، بدعم الحلول السياسية في هذا الشأن وتعزيز النقاط التي تم الاتفاق عليه بالمؤتمر الذي عقد في قصر الإتحادية اليوم الاثنين.