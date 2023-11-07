نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| فرنسا تطالب بهدنة فورية في غزة.. وأمريكا تكشف مصير القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل| فرنسا تطالب بهدنة فورية في غزة.. وأمريكا تكشف مصير القطاع

عاجل| فرنسا تطالب بهدنة فورية في غزة.. وأمريكا تكشف مصير القطاع، دعت فرنسا، إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة.

عاجل| فرنسا تطالب بهدنة فورية في غزة.. وأمريكا تكشف مصير القطاع

عاجل| فرنسا تطالب بهدنة فورية في غزة.. وأمريكا تكشف مصير القطاع

وقال ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير: "نظرا لخطورة الوضع الإنساني وحجم احتياجات سكان غزة، تدعو فرنسا إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة ومستدامة".

وأضاف: "يجب علينا توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة وزيادة عدد القوافل الإنسانية. ونعلق أهمية كبيرة على معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".

أمريكا: مستقبل غزة موضع نقاش مع إسرائيل

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية لا يزال مجهولا ويظل موضوع نقاش بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي "يظل هذا موضوع نقاش مع شركائنا في إسرائيل والمنطقة. لم نصل بعد إلى مرحلة تحديد حلول ملموسة".

وأضاف كيربي: "أعتقد أننا في البداية، وليس النهاية، لعملية عارض فيها الإسرائيليون في البداية تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

جيش الاحتلال يشن ضربات كبيرة على قطاع غزة

عاجل| فرنسا تطالب بهدنة فورية في غزة.. وأمريكا تكشف مصير القطاع

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن ضربات كبيرة، على قطاع غزة، ستتواصل في الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه قسم القطاع المحاصر إلى شطرين.

واعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أنه بعد 30 يومًا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يعد تطويق الجزء الشمالي من القطاع وفصله عن جنوب القطاع خطوة مهمة في العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية.

وقال هجاري: "ما زلنا نسمح بمرور المدنيين من شمال غزة ومن مدينة غزة إلى الجنوب".

وأضاف: "في حين ما زال هناك ما بين 300 إلى 400 ألف شخص في شمال القطاع الصغير، الذي يضم 2.4 مليون نسمة، وحيث يعتبر الوضع الإنساني كارثيًا".

