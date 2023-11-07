العالم اليوم - عبور 329 شخصا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح

انتم الان تتابعون خبر عبور 329 شخصا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 02:20 صباحاً - وصل إلى معبر رفح المصري 329 شخصا من مزدوجي الجنسية بعد استئناف عملية الإجلاء التي انطلقت الأربعاء الماضي قبل أن يتم تعليقها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ليرتفع بذلك إجمالي من تم إجلاؤهم من قطاع غزة حتى الآن إلى نحو 1400 شخص من جنسيات مختلفة.

كما استقبلت المستشفيات المصرية 17 مصابا ومعهم 12 مرافقا جرى توزيعهم على مستشفيات العريش ومعهد ناصر بالقاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لعلاجهم من الجروح الخطيرة التي أصيبوا بها جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة ليتجاوز بذلك إجمالي المصابين الذين نقلوا إلى مصر حتى الآن 100 مصاب.

من جانب آخر استقبل الجانب الفلسطيني من معبر رفح 92 شاحنة مساعدات إغاثية تحمل أدوية وأغذية وحليب أطفال ومياه ليصل بذلك إجمالي شاحنات المساعدات التي وصلت القطاع منذ 21 من أكتوبر الماضي إلى 567 شاحنة، فيما يواجه مخزون المساعدات بمدينة العريش نقصا يهدد استمرار تدفق المواد الإغاثية إلى سكان القطاع الذين تتزايد احتياجاتهم الإنسانية يوما بعد آخر.

ويواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تصل من دول ومنظمات مختلفة آخرها طائرة إماراتية حملت مستشفى ميدانيا من المقرر إنشاؤه في غزة لإجراء عمليات جراحية ومداواة الجرحى بسعة 150 سريرا وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية.

وفي القاهرة بحث وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع مدير منظمة الصحة العالمية تيادروس أدهانوم خططا لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة لحياة المدنيين في القطاع.

وأكد "أدهانوم" خلال اللقاء أن المنظمة العالمية مستمرة في العمل مع مصر لزيادة توصيل الإمدادات الطبية، وتحسين التنسيق الإنساني، وتعزيز العاملين والمرافق الصحية المكتظة داخل غزة، مع تعزيز التأهب لحالات الطوارئ الصحية في البلدان المجاورة.