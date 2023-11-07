العالم اليوم - صادرات الصين تتراجع بأكثر من المتوقع في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر صادرات الصين تتراجع بأكثر من المتوقع في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 07:22 صباحاً - واصلت صادرات الصين تراجعها في أكتوبر، للشهر السادس على التوالي، حيث لا يزال الانتعاش الاقتصادي ضعيفا مع انخفاض ثقة المستهلكين والشركات.

وأظهرت البيانات التجارة الخارجية، الصادرة الثلاثاء، أن صادرات الصين انخفضت في أكتوبر بنحو 6.4 بالمئة، متجاوزة متوسط التوقعات بانخفاض قدره 3.3 بالمئة، بعد أن تراجعت 6.2 بالمئة في سبتمبر.

في المقابل، ارتفعت الواردات الصينية بشكل مفاجئ بنسبة 3 بالمئة، مقابل توقعات بانخفاضها 4.8 بالمئة. وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع الواردات بعد 11 شهرا من التراجع.