العالم اليوم - 525 مليون دولار إيرادات فيرتيغلوب في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 08:24 صباحاً - أعلنت شركة فيرتيغلوب، الثلاثاء، عن تحقيق إيرادات بقيمة 525 مليون دولار، وأرباح صافية معدلة بقيمة 41 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في بيان، إن حجم مبيعاتها ارتفع في الربع الثالث بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع حجم مبيعات اليوريا المنتجة لدى الشركة بنسبة 10 بالمئة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، بلغت إيرادات الشركة 1.8 مليار دولار، فيما سجل صافي الربح المعدل 261 مليون دولار، والتدفقات النقدية الحرة 458 مليون دولار.

ووافق مجلس إدارة "فيرتيغلوب"، وهي شراكة بين "أدنوك" و"أو سي آي غلوبال"، على توزيعات أرباح بقيمة 275 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2023، أي ما يعادل 12 فلس إماراتي للسهم الواحد.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: "واصلت أسعار النيتروجين ارتفاعها في الربع الثالث من عام 2023 على الرغم من تراجع الطلب على الأسمدة في فصل الصيف كالمعتاد، مدفوعة بتقلص المعروض في الأسواق بالإضافة إلى الاضطرابات في العرض والطلب المتزايد على إعادة التخزين وتوقعات انخفاض الصادرات من الصين".

وأضاف الحوشي: "ارتفعت أسعار النيتروجين بصورة ملحوظة عن أدنى مستوياتها في الربعين الثاني والثالث، ونتوقع أن نجني فوائد هذه الارتفاعات في الربع الأخير من العام الجاري".

وقال: "تظل المؤشرات الإيجابية على تعافي أسعار النيتروجين على المدى المتوسط إلى الطويل، مدفوعة بالزيادة المحدودة في المعروض على مدى السنوات القليلة المقبلة واقتصاديات المزارع القوية وارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الهامشية، لا سيما مع دخول فصل الشتاء".

وأضاف: "من المتوقع أن يستمر الانتعاش في الطلب قبل فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، في دعم الأسعار خلال الربع الرابع من عام 2023، وتظل فيرتيغلوب في وضع جيد لخدمة أسواق الاستيراد الرئيسية من خلال منشآتها التي تتمتع بمواقع استراتيجية".

"وعكست أسعار النيتروجين في الربع الثالث من عام 2023 انخفاض المخزونات والطلب الجيد من المناطق المستوردة الرئيسية والقيود المفروضة على صادرات اليوريا الصينية "، بحسب ما قاله الحوشي.