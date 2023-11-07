العالم اليوم - أسهم اليابان تتراجع منهية سلسلة 4 جلسات من المكاسب

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تتراجع منهية سلسلة 4 جلسات من المكاسب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - تراجع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة، الثلاثاء، لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.34 بالمئة إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5 بالمئة في أربع جلسات.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 1.17 بالمئة عند 2332.91 نقطة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية مع تزايد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأميركية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مرة أخرى.