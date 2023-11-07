نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء استقبال أطفال مرضى السرطان من قطاع غزة بمعبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل ببدء استقبال حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، قد أفادت قبل قليل بعودة 100 مواطن مصري من غزة، نتيجة نجاح الجهود المصرية المكثفة.

كما وصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بقطاع غزة إلى معبر رفح البري، وتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.