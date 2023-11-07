العالم اليوم - موانئ أبوظبي تستحوذ على 10 سفن بقيمة 200 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:22 صباحاً - استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على 10 سفن مقابل 200 مليون دولار في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها البحرية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وتوسيع رقعة انتشارها جغرافيا، بحسب بيان الثلاثاء.

وقالت المجموعة الإماراتية إن الصفقة تضم أسطول متنوع من السفن وبحالة صيانة جيدة، ويبلغ متوسط عمره حوالي 9 أعوام، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط النسبة المتعارف عليها في هذا المجال، وفقا للبيان.

ومن المتوقع أن يتم تسليم السفن العشرة في الربع الرابع من العام الجاري، وسيتم تمويل الصفقة اعتبارا من الربع الأول من 2024.

وذكر البيان، أنه تم شراء السفن من الشركة المالكة والمشغلة "إي-ناف" (E-NAV)، وتضم سفن الإمداد متعدد الأغراض، وسفن الإمداد للمنصات البحرية، وسفن دعم عمليات الغوص، وسفن الدعم المخصصة لإقامة الطواقم البحرية.

"تدعم الصفقة استراتيجية المجموعة لمواصلة تحقيق التوازن بين محفظتها من الأعمال البحرية وبين الأصول والخدمات الخاضعة لظروف وتقلبات السوق المختلفة، وبالتالي الحد من تذبذب أدائها في ضوء التوقعات بأن يشهد سوق النفط والغاز البحري اتجاها تصاعديا في المدى المتوسط والطويل"، بحسب بيان الشركة.

وأضافت موانئ أبوظبي أن "القيمة المؤسسية للصفقة ستحقق بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 5 أضعاف، وذلك خلال الأشهر الاثني عشرة القادمة".

يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعمل في عدة قطاعات تشمل الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي والرقمي، وتشمل محفظتها أكثر من 30 ميناء ومحطة.