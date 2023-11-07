روسيا: تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن موقفنا غير مقبولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن موقف روسيا غير مقبولة.

ورفضت روسيا التلويح بإلقاء قنبلة ذرية في غزة، وأكدت الوزارة أن هذا يثير تساؤلات حول امتلاك إسرائيل سلاحا نوويا.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي: "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفع إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأضافت الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250.