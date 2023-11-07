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أحمد جودة - القاهرة -



تعنت من قوات الاحتلال الصهيوني بالقصف المتواصل على قطاع غزة، حيث تصر قوات الاحتلال على القصف المتواصل على غزة وفرض حصار عليها، وعلى حد قولهم أن الحرب ستستغرق وقتا طويلا، خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت منذ بداية الحرب في يوم 7 أكتوبر 2023.

وفي اليوم 32 منذ بدء الحرب بين قوات الاحتلال وحركات المقاومة الفلسطينية، أسفرت عن خسائر من كلا الجانبين، حيث استشهاد أكثر من 10 ألف شهيد من الفلسطينيين، وفي الجانب الأخر خسرت قوات الاحتلال إقتصاديا، فقد الشيكل الإسرائيلي قيمته، ونزل إلى أدنى مستوى منذ عام 2015.

في اليوم 32.. كواليس تطورات حرب الكيان الصهيوني على غزة " قصف متواصل وحلول حول هدنات إنسانية"

آخر تطورات الحرب على قطاع غزة في اليوم 32.. قصف عنيف وخسائر كبيرة:

تنشر بوابة دوت الخليج إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات الحرب على قطاع غزة منذ بدء الحرب في يوم 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

تفاصيل ما حدث في اليوم 32.. الحرب بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة:

قصف متواصل على قطاع غزة، حيث ركزت طائرات الكيان الصهيوني غاراتها، باليوم الـ 32 من العدوان العسكري المستمر على القطاع بقصف عنيف لعدة مناطق وأحياء سكنية، وفي المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وكثف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في وقت واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق المأهولة، ما أوقع عشرات الشهداء والإصابات خلال ساعات.

عدد الشهداء في اليوم 32 في الحرب على قطاع غزة.. العمل على هدنه:



في ظل الهجوم العنيف من قوات الاحتلال على قطاع غزة، تجاوز عدد شهداء قصف وغارات الاحتلال 10 آلاف شهيدا، إذ تواصل الولايات المتحدة الأميركية مناقشة إمكانية التوصل إلى "هدنات إنسانية" أو "توقفات قصيرة" في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

في اليوم 32.. كواليس تطورات حرب الكيان الصهيوني على غزة " قصف متواصل وحلول حول هدنات إنسانية"

حكومة الاحتلال تصر على استمرار الحرب.. رفض إطلاق النار:

وتصر الحكومة الإسرائيلية على القول إن الحرب ستستغرق وقتا طويلا رغم أن القصف على القطاع المحاصر لم يتوقف منذ أكثر من شهر.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتولى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس، مجددا رفضه وقف إطلاق النار قبل إطلاق الحركة سراح الرهائن.

مظاهرات في دول العالم لمناصرة الشعب الفلسطيني:

يتسع الحراك المناصر حول العالم للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حيث تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في العديد من العواصم الأوروبية والعالمية المنددة بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وطالبت المظاهرات بوقف فوري لإطلاق النار، منددين بمواقف حكوماتهم الداعم للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهدف فيها الأطفال والنساء والمناطق المأهولة والمؤسسات العامة والبنية التحتية.

