إندونيسيا تكذب ادعاءات إسرائيل بشأن المستشفى الإندونيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 03:35 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء أن المستشفى الإندونيسي في غزة أنشأه إندونيسيون؛ لتقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطبية للفلسطينيين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لالو محمد إقبال : 'تتم إدارة المستشفى الإندونيسي بالكامل الآن من جانب السلطة الفلسطينية في غزة على الرغم من أنه من وقت لآخر يوجد دائما متطوعون إندونيسيون للمساعدة'.

وأدلى المتحدث بهذا التصريح ردا على الاتهامات الإسرائيلية بوجود نفق تحت المنشأة الطبية قالوا إن حماس تستخدمه لشن هجماتها بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

ومن ناحية أخرى.. أوضح إقبال أن المستشفى الإندونيسي يعد أحد المرافق الصحية القليلة التي لاتزال تعمل في غزة وسط أعداد ضحايا الهجمات الإسرائيلية التي تستمر في الارتفاع كل يوم .. مشيرا إلى أن المستشفى يعالج الآن المرضى بما يفوق طاقته بكثير.

وقال إقبال: إن الدعوة لحماية المستشفى الإندونيسي في غزة تتعلق أيضا بالمتطوعين الإندونيسيين الثلاثة الذين اختاروا البقاء ومواصلة عملهم الإنساني في منطقة الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأوضح أن ثلاثة متطوعين إندونيسيين في مستشفى إندونيسيا في حالة جيدة واختاروا عدم المشاركة في عملية الإجلاء بمساعدة الحكومة ، وتواصل وزارة الخارجية التواصل معهم لمراقبة حالتهم.