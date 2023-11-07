نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان تشارك في مؤتمرين حول المرأة في الإسلام وفي اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام بعنوان "المكانة والتمكين" تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

ويرأس وفد سلطنة عُمان المشارك الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية المشرّفة والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة منذ عصر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر، إلى جانب إبراز دورها وإسهامها في تنمية دول المنظمة منذ تأسيسها.

كما شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التربية والتعليم في الاجتماع العالمي العاشر للّجان الوطنية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدّة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، المنعقد على هامش الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بمقرِّ المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

ومثّل سلطنة عُمان في الاجتماع آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، حيث تمّ اختيار سلطنة عُمان نائبًا للرئيس في هذا الاجتماع.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بعمل منظمة اليونسكو، وأهمها: جهود المنظمة في التعامل مع مختلف التطورات المتسارعة في القرن الـ 21، ودور اللجان الوطنية في صياغة توجهات مشروع البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة 2026-2029.