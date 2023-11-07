العالم اليوم - التجارة بين إسرائيل وتركيا تقلصت 50% منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر التجارة بين إسرائيل وتركيا تقلصت 50% منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 04:26 مساءً - قال وزير التجارة التركي عمر بولات، الثلاثاء، إن التجارة بين إسرائيل وتركيا، تقلصت 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

وقال بولات في مؤتمر صحفي، "منذ السابع من أكتوبر، نلاحظ أن التجارة المتبادلة (بين تركيا وإسرائيل) انخفضت أكثر من 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".

وفي نهاية أكتوبر، أشارت وكالة بلومبرغ، إلى أن تركيا علّقت خطط التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، وأن وزير الطاقة التركي، قد ألغى زيارة إلى تل أبيب.

وكانت تركيا قد استدعت سفيرها لدى إسرائيل، التي تنفذ منذ أسابيع هجمات عنيفة على قطاع غزة قتل خلالها الآلاف.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه "بالنظر إلى المأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل مستمر، فقد تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.