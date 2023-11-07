نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش السوداني يستهدف بالطيران مواقع للدعم السريع في الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن سلاح الطيران التابع للجيش السوداني قصف اليوم الثلاثاء، تمركزات قوات الدعم السريع في منطقة الجريف غرب، ومحيط المدرعات.

وأضافت أن القصف تسبب في اندلاع حريق هائل في أحد المواقع بمصفاة الجيلي بالخرطوم، وتصاعد أعمدة الدخان الأسود.

ومن جانبه، حركت قوات الدعم السريع مدافعها من شرق الخرطوم باتجاه تمركزات الجيش في المدرعات والقيادة العامة وسلاح الإشارة.