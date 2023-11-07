إصابة 22 من القبعات الزرق بجروح بانفجار ناسفتين فـي مالي

باماكو ـ ا.ف.ب: أعلنت الأُمم المُتَّحدة أنَّ 22 من عناصر بعثتها لحفظ السلام في مالي (مينوسما) أصيبوا بجروح في انفجار عبوَّتين ناسفتين استهدفتا قافلتهم أثناء انسحابهم في نهاية الأسبوع من الشمال. وغادرت بعثة حفظ السلام التابعة لمينوسما معسكرها في كيدال (شمال شرق) في 31 أكتوبر في قافلة طويلة من عشرات المركبات متجّهة إلى جاو. وبعد مرور ما يقرب من أسبوع على انطلاق هذه القافلة، لم تكن قد وصلت بعد إلى غاو، المدينة الرئيسية في شمال مالي الواقعة على بُعد حوالي 350 كيلومترًا من كيدال.

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