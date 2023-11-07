أكثر من 10 آلاف شهيد والاحتلال يتحدث عن «فترات توقف»

70% من قطاع غزة نازحون والمقاومة تدمر مزيدا من الآليات الإسرائيلية

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في غارات ليلية مكثَّفة شنَّها الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية استهدفت خصوصًا رفح وخان يونس، ليرفع العدوان المستمر عدد الشهداء إلى أكثر من 10 آلاف، بينما قال الاحتلال إنَّه يدرس «فترات توقف تكتيكية قصيرة». وأحصت وزارة الصحة في غزَّة 10 آلاف و22 شهيدًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي ـ حتى إعداد هذا الخبر ـ. وأكَّدت أنَّ 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرةً إلى أنَّ الاحتلال ارتكب 24 مجزرةً كبرى جديدة راح ضحيتها 243 شهيدًا. واستُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، ودُمِّرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزَّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، لليوم الـ32 على التوالي. في غضون ذلك، واصلت المقاومة الفلسطينية التصدِّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة، وكبَّدتها المزيد من الخسائر في الأرواح والآليَّات والدبابات. وأكَّد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أنَّ مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 27 آليَّة عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة كُلِّيًّا أو جزئيًّا. من ناحية أخرى أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة ومُخيَّم جنين. وأوضح مستشفيا جنين الحكومي وابن سينا في المدينة، أنَّ شابًّا أصيب بالرصاص الحي في قدَمِه، وآخر في يَدِه. وأفادت الأنباء بأنَّ عدَّة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومُخيَّم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال. ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قوَّاته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء. كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مُخيَّم جنين. من جانبها كشفت وكالة الأُمم المُتَّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنَّ 70% من سكان قطاع غزَّة أصبحوا نازحين، ويعيش معظمهم في ظروف مروعة في ملاجئ الأُمم المُتَّحدة. وقالت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية في «الأونروا»، إنَّ «1.5 مليون شخص نزحوا قسرًا من غزَّة، إذًا، نحن نتحدث عن 70% من الأشخاص الذين نزحوا بعيدًا عن منازلهم». وقالت «الأونروا» في بيان لها إنَّه نزح ما يقارب من 1,5 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزَّة منذ 7 أكتوبر، ويقيم ما يقرب من نصفهم (717,000) في 149 منشأة تابعة للوكالة في كافة محافظات غزَّة الخمس، بما في ذلك في الشمال.