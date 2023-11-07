العالم اليوم - تغطية مزاد صكوك الخزينة الإماراتية الخامس بواقع 5.2 مرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن نتائج المزاد الخامس لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuks" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023.

وشهد المزاد الخامس لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.77 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرة. وكان الطلب كان قويا على الشريحتين، أجل عامين وأجل 3 أعوام.

وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق ما بين 4 إلى 11 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة، وقد تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار "re-opening" في هذا المزاد لصكوك أجل عامين وأجل 3 أعوام، وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية، تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.