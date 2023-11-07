العالم اليوم - فيديو.. حركة حماس تستهدف تجمعات الجيش الإسرائيلي بالهاون

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حركة حماس تستهدف تجمعات الجيش الإسرائيلي بالهاون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - نشرت حركة حماس لقطات فيديو من أماكن مختلفة تظهر قصفا بمدفعية الهاون يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي داخل غزة.

وأظهرت لقطات فيديو إطلاق قذائف الهاون من جانب المقاتلين، وسط الأشجار، وداخل خنادق خاصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها حماس لقطات لضربات بقذائف هاون، حيث كانت قد نشرت مشاهد لتشكيل مُنظَّم من الجنود في سلاح المدفعية.

وتنبع قوة الهاون من بساطة فكرته وطريقة عمله حيث يتكون كما يلاحظ في فيديوهات القسام من أنبوب مائل مرتكز على ما يشبه صينية معدنية دائرية من الأسفل، ويُشغَّل السلاح عن طريق وضع القذيفة في الأنبوب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأحد، إن الجيش استهدف منذ بداية العملية البرية أكثر من 2500 هدف داخل قطاع غزة.

ويركز الجيش الإسرائيلي هجومه البري على قطاع غزة من جهة الشمال، ويعتقد محللون أن إسرائيل تسعى لفصل شمال القطاع عن جنوبه من خلال وجود الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، ومحاولة الوصول إلى شارع الرشيد.