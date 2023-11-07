«الدفاع الروسية»: إسقاط قاذفة أوكرانية «سو27» ومقاتلة «ميج 29» و33 مسيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 05:35 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، قاذفة أوكرانية من طراز «سو27» ومقاتلة من طراز «ميج 29»، و33 طائرة بدون طيار «مسيرة» وقذيفتين من طراز «هيمارس» الأمريكية، في خاركيف ومقاطعات «دونيتسك- لوجانسك- وزابوريجيا- خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ومنذ 24 فبراير من العام الماضي، دمرت القوات الروسية، 527 طائرة عسكرية أوكرانية، 254 طائرة هليكوبتر، 8702 مسيرة، 441 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 13244 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1182 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، فضلا عن 15064 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

تضرر منشأة للبنية التحتية بالقرب من كريفوي روج

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا سيرجي ليساك، عبر «تليجرام»، تضرر منشأة للبنية التحتية بالقرب من كريفوي روج في منطقة بعد سلسلة من الانفجارات.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت اليوم، إلى وقوع سلسلة انفجارات في كريفوي روج وسط غارة جوية.

وفي هولندا، أعلنت وزيرة الدفاع كايسا أولونجرين، أن «أمستردام»، سترسل 5 طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» إلى قاعدة فيتيستي الجوية في رومانيا، لتدريب الطيارين الأوكران.