نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العسومي": حالة الصمت الدولي تجاه الوضع في غزة تعكس بشكل فج ازدواجية المعايير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن استنكاره الشديد لحالة الصمت الدولي المخزي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أعمال إجرامية على مدار نحو شهر.

وشدد العسومي، خلال كلمته في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج بقطر، على "حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق قادة الدول العربية في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، ومؤكدا دعم البرلمان العربي لكافة الجهود اليومية التي يقوم بها القادة العرب من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، وكسر حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان الغاشم".

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المخلصة التي تقوم بها دولة قطر، بقيادة الأمير تميم بن حمد، من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تمثل قوة الدفع الرئيسية لعمل المجلس والمرتكز الرئيسي نحو تفعيل وتطوير دوره، بما يعزز من تماسك دول المجلس وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دوله، كونه يمثل رافدا أساسيا من روافد تعزيز العمل العربي المشترك، على نحو يخدم مصالح شعبنا العربي الكبير ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار، وصرحا إقليميا عربيا شامخا صمد أمام الكثير من التحديات التي واجهته منذ نشأته، وأثبت قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات شعوب دول المجلس، وما تزال هناك الكثير من الإنجازات التي تنتظره من أجل تحقيق المزيد من التكامل والتضامن الخليجي لشعبه على كافة المستويات.

وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة قوة مهمة ومؤثرة في عالم اليوم، ولها دور داعم ومكمل للدبلوماسية الرسمية تجاه الدفاع عن قضايانا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية