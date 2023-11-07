نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش اليمني ينجو من محاولة اغتيال في مأرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، صغير بن عزيز، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني إن بن عزيز، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في مأرب، شمال شرقي اليمن، أثناء عودته إليها بعد زيارة خارجية.

وأكد المصدر أن "محاولة الاغتيال تأتي ضمن مساع فاشلة لمحاولة ثني الفريق الركن بن عزيز، عن مواقفه الوطنية ودوره البارز في دعم بناء مؤسسة عسكرية مبنية على أسس وطنية لاستعادة النظام الجمهوري وحماية المكتسبات الوطنية".