نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا.

وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية جنوب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ.