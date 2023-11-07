نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله اللبناني يصدر بيانا جديدا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء بيانا كشف من خلاله عن ضربات وجهها للجيش الإسرائيلي ردا على قصف نفذه الأخير ليل الاثنين.

وقال الحزب في البيان: "ردا على قيام إسرائيل باستهداف إحدى نقاط المقاومة الإسلامية في ‏إقليم ‏التفاح ليل الاثنين 6 نوفمبر، قامت المقاومة الإسلامية ‌‏بعد ظهر الثلاثاء 7 نوفمبر باستهداف مرابض مدفعية العدو في فلسطين ‏المحتلة".‏

ولم يكشف الحزب في بيانه عن المناطق التي استهدفها.

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT، إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن صاروخين سقطا في الجولان.

وذكرت مراسلتنا أن 20 صاروخا على الأقل أطلقت من القطاع الشرقي في لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان.

وأشارت إلى أن القبة الحديدية نفذت عمليات اعتراض في أجواء المنطقة في القطاع الشرقي.

من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الجيش رد على مصادر الإطلاق بنيران المدفعية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، لإطلاق النار وتبادلا متقطعا و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.