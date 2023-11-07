نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب القسام" تنشر فيديوغرافيك عن تفاصيل عملية 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" فيديوغرافيك جديدا حول تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "العبور الكبير"، تشرح فيه تفاصيل العملية.

وجاء هذه الفيديوغرافيك تجسيدا لكلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد 5 أيام من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" التي كشف فيها تفاصيل التخطيط للعملية وسير تنفيذها. والتي أكد فيها أنها تحدث الفارق الكبير في مستقبل الصراع مع إسرائيل.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.