عاجل - "ذل وترجي".. زيلينيسكي لـ بايدن: "أرجوك أعطنا قرضا وسنعيد لك المال"

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أحمد جودة - القاهرة - "ذل وترجي".. زيلينيسكي لـ بايدن: "أرجوك أعطنا قرضا وسنعيد لك المال"

"ذل وترجي".. زيلينيسكي لـ بايدن: "أرجوك أعطنا قرضا وسنعيد لك المال".. طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة الأمريكية، بمنحه قرضًا، موجهًا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إذا لم تتمكن من تقديم بعض الدعم المالي لنا، حسنًا، أرجوك أعطنا قرضًا وسنعيد لك المال".

أوكرانيا تعزز أنظمة دفاعها الجوي تحسبا لضربات روسية في الشتاء

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، نشر بلاده أنظمة دفاع جوي جديدة زوّدها بها حلفاؤها الغربيون، تحسبًا لموجة جديدة من الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة هذا الشتاء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأدت الضربات المنهجية على نظام الطاقة في أوكرانيا إلى حرمان آلاف المنازل من التدفئة في الشتاء الماضي، وقال زيلينسكي، في رسالة له: "تلقيت تأكيدًا أمس بتسلم ذخيرة ومواد ومعدات".

وأضاف: "تم وضع أنظمة (ناسامس)، التي زودنا بها شركاؤنا في الخدمة. وهذا تعزيز في الوقت المناسب لدفاعنا المضاد للطائرات قبل الشتاء".

وتمتلك أوكرانيا، بشكل خاص، أنظمة دفاع جوي من طراز «باتريوت» أميركية الصنع، وما يعادلها من طراز "سامب/تي (SAMP/T)" الفرنسي - الإيطالي، وأنظمة "إيريس - تي" المضادة للطائرات، ومدرعات مضادة للطائرات ألمانية الصنع من طراز "غيبارد"، ولكن بكميات غير كافية لتغطية مساحة أكبر من فرنسا.

وتنفذ روسيا ضرباتها بكامل ترسانتها من صواريخ «كروز» وصواريخ باليستية، فضلًا عن أعداد كبيرة من المسيّرات الإيرانية الصنع.