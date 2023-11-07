فيضانات استثنائية تجتاح شمال فرنسا

فيضانات استثنائية تجتاح شمال فرنسااجتاحت فيضانات استثنائية شمال فرنسا اليوم الثلاثاء، اغلقت جراءها عشرات المدارس وجعلت الطرق غير صالحة إلا باستخدام القوارب.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قوله: "اصيب سبعة اشخاص"، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف :" أرسلنا 1500 عنصر إطفاء في المنطقة، وتم وضع نهري الآه والليان في حالة تأهب باللون الأحمر بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة باه دو كاليه شمالا بعد هطول أمطار غزيرة ليل الاثنين والثلاثاء".

وأعلنت المحافظة أنه في أعقاب العاصفة "سياران" الأسبوع الماضي، أثرت الفيضانات على حوالي 60 بلدية وتسببت في أضرار كبيرة، مضيفة أنه تم إغلاق عشرات المدارس.

ووصفت الهيئة الرسمية لمراقبة فيضانات الأنهار ما حصل الثلاثاء بأنه فيضانات استثنائية.

وأكدت السلطات الفرنسية أنه تسري حالة التأهب باللون الأحمر حتى مساء الأربعاء.