العالم اليوم - لحظات مخيفة.. لاعب مصري يبتلع لسانه ويُنقل إلى المستشفى

انتم الان تتابعون خبر لحظات مخيفة.. لاعب مصري يبتلع لسانه ويُنقل إلى المستشفى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - لحظات مخيفة مرت داخل ستاد بتروسبورت بالقاهرة عقب سقوط نصر عبدالرازق، لاعب نادي طنطا المصري، على أرضية الملعب وابتلاع لسانه خلال مواجهة فريقه مع بتروجيت في مسابقة دوري المحترفين، وفقا لتصريحات إكرامي صابر مدرب الفريق.

ويتحدث صابر لموقع دوت الخليج عن الواقعة قائلا: "كانت المباراة تسير بوتيرة هادئة قبل ‏أن ‏يصطدم رأس لاعبنا نصر عبدالرازق بلاعب منافس خلال كرة مشتركة في الشوط الثاني من ‏اللقاء، ‏ليسقط على الأرض فجأة دون أن يتحرك مما أثار الفزع بين الجميع".

ويؤكد مدرب فريق طنطا أن حالة من الذهول مرت على كافة المتواجدين بالملعب قبل أن يقوم ‏اللاعبون ‏بالصراخ والاستغاثة من أجل سرعة توجه الجهاز الطبي إلى أرضية الملعب من صعوبة المشهد ‏وشعورهم ‏بالقلق الشديد على زميلهم.

وفي لحظات هرول الطبيب المختص بالفريق تجاه اللاعب لسرعة إنقاذ حياته من خطر مُحقق، وانهمك ‏في ‏إجراء الإسعافات اللازمة وسط دعوات زملائه بالنجاة لعدم تعرضهم لهذا الموقف المؤلم من قبل ‏فيما ‏حاول الجهاز الطبي تقديم كافة الجهود لمساعدته، وفقا لمدرب الفريق.‏

ويقول إبراهيم مجد، رئيس الجهاز الطبي لنادي طنطا لموقع "دوت الخليج" إن اللاعب ‏العشريني ‏تعرض لكدمة شديدة في الرأس وهو ما تسبب في ابتلاع لسانه خلال لحظات قليلة، لذلك تعامل ‏على الفور ‏من أجل استخراج لسانه في أسرع وقت حتى يتمكن المصاب من التنفس مرة ثانية.

مرة دقائق عصيبة للغاية بينما ينهمك في إجراء الإسعافات الأولية لنجم الفريق فيما يلتف من ‏حولهم ‏جميع اللاعبين حتى النادي المنافس وحكم المباراة، وفقا لرواية مجد لموقع "دوت الخليج" ‏خاصة بعد ‏تعرض اللاعب لإغماءة تسببت في مزيد من المخاوف.‏

ويضيف الطبيب المعالج: "نجحنا في إسعافه حتى استعاد وعيه من جديد وحاولنا الحديث معه حتى ‏نتأكد ‏من استيعابه لكافة التفاصيل لكن لم تكن حالته مطمئنة، وبات يتحدث بكلمات غير مفهومة، ‏فقمنا ‏باستدعاء سيارة الإسعاف من أجل نقله إلى مستشفى قريب للاطمئنان على حالته الصحية"..

ويتابع مجد:"جرى نقل عبدالرازق في سيارة إسعاف متواجدة داخل ستاد بتروسبورت إلى ‏أحد ‏المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية اللازمة ومن أبرزها ‏الأشعة ‏المقطعية على المخ وتبين سلامته من حدوث أي نزيف"..

وينوه رئيس الجهاز الطبي لنادي طنطا إلى أن اللاعب مايزال في حاجة إلى المراجعة الطبية، وأن ‏التشخيص ‏لحالته هو إصابته بارتجاج شديد يستدعي مكوثه داخل المستشفى لمدة يومين تحت الملاحظة ‏في ‏غرفة العناية المركزة حتى يتماثل للشفاء بصورة كاملة.‏

ويُشير الطبيب المعالج إلى أن اللاعب سيحتاج إلى مزيد من الفحوصات الطبية بعد نهاية فترة الملاحظة ‏من ‏أجل الاطمئنان على وضعه الصحي فضلا عن منحه فترة راحة بعد خروجه من المستشفى قبل ‏العودة ‏للفريق والمشاركة في التدريبات والمباريات.‏