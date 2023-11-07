الشرطة الأفغانية: 7 قتلى و20 مصابا إثر انفجار حافلة في كابول

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن مقُتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرون إثر انفجار حافلة في حي بغرب كابول.

وقال خالد زدران، متحدث باسم الشرطة على منصة إكس، إن "انفجارا وقع داخل حافلة كانت تقل مدنيين في حي دشت البرشي. قتل سبعة من مواطنينا وأصيب 20 آخرون".

الحي المذكور تقطنه غالبية من الشيعة الهزارة، حيث تتعرض هذه الأقلية غالبا لاعتداءات ينفذها تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

وتبنى التنظيم الإرهابي في 28 أكتوبر اعتداء بقنبلة أسفر عن أربعة قتلى وسبعة جرحى في مركز تجاري في الحي نفسه.

وينشط تنظيم داعش فرع خراسان في أفغانستان، وتزايدت أنشطته منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس عام 2021 مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية التي كانت تلاحق تلك الجماعات.