خروج مطار بن جوريون عن الخدمة بعد قصف تل أبيب بالصواريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية خروج مطار بن جوريون، عن الخدمة بعد قصف صواريخ على تل أبيب، وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "اعتراض ما لا يقل عن 6 صواريخ في تل أبيب الكبرى خلال الرشقة الأخيرة".

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقة صواريخ على تل أبيب ردا على المجازر التى يرتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 348 جنديًا وضابطًا و59 شرطيًا و10 من جهاز الشاباك منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ32 على التوالى الحرب على قطاع غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة فى دير البلح ومخيمى المغازى والشاطئ وفى حى الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسى شمال القطاع.